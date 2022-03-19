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Haberler Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan başlangıcı

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan başlangıcı

On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kaldı. Hazırlıklar şimdiden başlarken 'Ramazan'ın ilk günü ne zaman?' sorusu da araştırılıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2022 Ramazan ayı başlangıcı...

19.03.2022, 11:09 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022, 11:14

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan başlangıcı

Ramazan'ın ilk günü ne zaman? İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan ne zaman başlıyor? soruları araştırılmaya başlandı. Paylaşımın, manevi duyguların daha da yoğun yaşandığı mübarek Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. İşte 2022 Ramazan başlangıcı...

2022 RAMAZAN AYI BAŞLANGICI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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