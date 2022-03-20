Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21 Mart kar tatili olan il ve ilçeler...

Yarın hangi okullarda kar tatili var? İstanbul'da okullar tatil edildi mi? soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle valilikler peş peşe tatil haberlerini açıkladı. İşte 21 Mart'ta kar tatili olan il ve ilçeler...

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

KARS

Kars'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların yarın tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki 240 köye ulaşım sağlanamıyor.

DÜZCE

Düzce'de, kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde okullar tatil edildi. Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılmasına karar verildi.

BOLU

Bolu'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.



Edinilen bilgiye göre, Bolu'da etkili olan kar yağışıyla birlikte resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart 2022 tarihinde il genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

GİRESUN

Giresun'da 2 ilçede tüm, 9 ilçede de köy okullarında eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Güce ilçelerinde tüm okullarda 21 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Keşap, Piraziz, Tirebolu ev Yağlıdere ilçesinde köy okullarının yarın tatil edildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ERZURUM'UN ÜÇ İLÇESİNDE KAR NEDENİYLE OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

Erzurum'un Tortum, Pazaryolu ile İspir ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kent genelinde etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tortum, Pazaryolu ve İspir ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

Ayrıca bu üç ilçedeki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.