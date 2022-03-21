Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21 Mart kar tatili olan il ve ilçeler...

GÜMÜŞHANE'DE 2 İLÇEDE OKULLARA KAR TATİLİ

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 21 Mart Pazartesi tarihinde bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca her iki ilçede de engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AĞRI VE ERZURUM'DA KAR NEDENİYLE BAZI OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Eleşkirt, Diyadin, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerindeki köy okulları ile il merkezine bağlı köyler ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki tüm okullar ile Pasinler ilçesindeki taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitim 21 Mart Pazartesi tatil edildi.