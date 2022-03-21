Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21 Mart kar tatili olan il ve ilçeler...

ORDU'NUN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
SAMSUN'UN 15 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR TATİLİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde 21 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.
Eğitime ara verilen okulların detaylı listesine samsun.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.