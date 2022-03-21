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Haberler Yaşam Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21 Mart kar tatili olan il ve ilçeler...

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21 Mart kar tatili olan il ve ilçeler...

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerden okullar tatildi. Valilikler tatil haberlerini peş peşe duyurmaya başladı. 'Bugün okullar tatil mi?' sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 21 Mart Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler...

21.03.2022, 09:07

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21 Mart kar tatili olan il ve ilçeler...

Kar yağışı bazı illerde etkisini kaybederken bazı illerde yoğun olarak yağmaya devam ediyor. Öğrenciler ve veliler de okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Valilikler 21 Mart Pazartesi kar tatili duyurularını paylaştı. İşte bugün eğitime ara verilen il v ilçeler...

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21 Mart kar tatili olan il ve ilçeler...

IĞDIR'IN TUZLUCA İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Tuzluca ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken okullar bir gün süreyle tatil edildi. Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Mart Pazartesi tüm resmi ve özel okullarda bir gün eğitime ara verileceği belirtildi.

SAMSUN'UN 16 İLÇESİNDE EĞİTİME 'KAR' TATİLİ
Samsun'da özellikle kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının süreceği bilgisi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21 Mart kar tatili olan il ve ilçeler...

GÜMÜŞHANE'DE 2 İLÇEDE OKULLARA KAR TATİLİ
Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 21 Mart Pazartesi tarihinde bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca her iki ilçede de engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AĞRI VE ERZURUM'DA KAR NEDENİYLE BAZI OKULLAR TATİL EDİLDİ
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Eleşkirt, Diyadin, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerindeki köy okulları ile il merkezine bağlı köyler ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki tüm okullar ile Pasinler ilçesindeki taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitim 21 Mart Pazartesi tatil edildi.

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21 Mart kar tatili olan il ve ilçeler...

RİZE VE BAZI İLÇELERİNDE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe, Hemşin, Çamlıhemşin, İyidere, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

DOMANİÇ'TE OKULLAR TATİL
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde olumsuz hava şartları ve yollarda buzlanma riski nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21 Mart kar tatili olan il ve ilçeler...

AMASYA, KASTAMONU VE SİNOP'TA EĞİTİME KAR ENGELİ
Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki okullarda taşımalı eğitim ve öğretimin 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Sinop'ta da Türkeli, Ayancık, Dikmen, Durağan, Gerze ve Erfelek ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Kastamonu'da ise Bozkurt, Şenpazar ve Küre ilçelerinde eğitim bir gün tatil edildi.

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21 Mart kar tatili olan il ve ilçeler...

ORDU'NUN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAMSUN'UN 15 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR TATİLİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde 21 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.

Eğitime ara verilen okulların detaylı listesine samsun.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21 Mart kar tatili olan il ve ilçeler...

GİRESUN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Güce ilçelerinde tüm okullarda 21 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Keşap, Piraziz, Tirebolu ev Yağlıdere ilçesinde köy okullarının tatil edildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BOLU'DA OKULLARA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ
Edinilen bilgiye göre, Bolu'da etkili olan kar yağışıyla birlikte resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart 2022 tarihinde il genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21 Mart kar tatili olan il ve ilçeler...

DÜZCE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ
Düzce il genelinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim kurumlarının 21 Mart tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın sosyal medya hesabından duyurduğu tatil kararında şu ifadelere yer verdi; "Meteorolojik verilere göre; Yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle İlimiz genelinde; Eğitim-Öğretime 21 Mart tarihinde ara verilmesine karar verilmiştir."
Ayrıca, resmi kurumlarda görevli hamile, engelli çalışanlar da tatil süresince idari izinli sayılacakları belirtildi.

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21 Mart kar tatili olan il ve ilçeler...

KARS'TA KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların 21 Mart Pazartesi tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki 240 köye ulaşım sağlanamıyor.

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