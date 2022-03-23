Günlük burç yorumları - 23 Mart Çarşamba

KOÇ: Hiçbir konuda desteğe ihtiyaç duymuyor, her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, isteklerinizi olumlu gerçekleştireceksiniz.
23 Mart günü burcunuzu; kariyer,aşk,aile, sağlık ve para konularında neler bekliyor? 23 Mart günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük olarak yıldızınızın mesajını sizler için yorumladı. İşte tüm detaylarıyla 23 Mart Çarşamba günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...
KOÇ: Hiçbir konuda desteğe ihtiyaç duymuyor, her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, isteklerinizi olumlu gerçekleştireceksiniz.
BOĞA: Bilinçaltınızın sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Sezgileriniz çok yüksek. Koşullarınızı yapılandırmak isteyebilir, kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih etmelisiniz.
İKİZLER: Duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz. Bugün, güvene ihtiyacınız var.
YENGEÇ: İdeallerinizi gerçekleştirmek için donelere sahipsiniz. Duygusal ihtiyaçlarınızı ön plana çıkarmadan önce, kendinizi sınamak isteyeceksiniz. Yaratıcılığınız konusunda önemli gelişmeler var.
ASLAN: Kendinizi değerlendirmek ve bilgilerinizi arzuladığınız gibi kullanmak için bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız.
Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.
BAŞAK: Disiplin gerektiren işlerde, kendinizi cesurca ortaya koyacak ve gözlemciliğinizi aktaracaksınız. Ay'ın konumu sizi olumlu ve aktif etkiliyor. Dostluğunuzu karşı tarafa yansıtabileceğiniz bir gün.
TERAZİ: Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgunluğundan sıkılıyorsunuz. Sosyal yaşantınızda pozitif düşünceler içinde hareket edeceksiniz. Kendinizi yenileyin.
AKREP: Arkadaşlarınızın yaratıcı yönleri hoşunuza gidiyor ve onlarla kombinasyon işler yapma düşüncesi içindesiniz. Şiddet eğilimlisi değilsiniz fakat, çevrenizde gelişen bazı olaylara tepki gösterebilirsiniz.
YAY: Doğal yapınızı zorladığınız zaman kendinizi huzursuz ve mutsuz hissetmenizden tek sorumlu yine kendinizsiniz. Partnerinizin duygusal değişimlerinizden hemen etkileniyorsunuz.
OĞLAK: Ailenizin sorunları karşısında kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Bugün inatla kendi fikirleriniz savunmak isteyeceksiniz.
Partneriniz ve arkadaşıyla konuşacağınız konuda pek tutucu davranmayın.
KOVA: Çevresel ilişkilerinize temkinli davranmanız gerektiğini biliyorsunuz. Belli bir sistemde hareket edebilirsiniz. İletişim konusunda aksiliklerin söz konusu olması sonucunda, beklentileriniz gecikebilir.
BALIK: Maddi konuların güncellik kazanması, harcamalarınızı olumsuz etkileyecektir. Harcamalarınızı kısıtlamak zorundasınız.
Başkalarının işinize karışmasından hoşlanmadığınız bir gündesiniz.