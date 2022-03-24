Ekol’ün gurur gecesi

Hafta sonu katıldığım Ekol Hastaneleri'nin 15'inci kuruluş yıldönümü, muhteşem ve bir o kadar da renkli idi. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İzmir Kaya Thermal Convention'da yaklaşık 1500 konuğuna unutulmaz bir gece düzenleyen Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Mehmet Baz ve Yönetim Kurulu Üyesi eşi Figen Baz, sağlıktaki titizliklerini gecede de sergileyerek, sınırsız ikram ve konuklarına gösterdikleri sıcak karşılama ile başarılarının tesadüf olmadığını gösterdi.

DÜNYADA EKOL OLMAK

Baz ailesini yaklaşık 30 yıldır yakinen tanırım. Başta Doktor Mehmet Baz ve eşi Figen Baz'ın, hastane yönetiminde personeline ne denli önem verdiğini çok iyi biliyorum. Figen Baz sağlık çalışanlarını tek tek tanır, yeri geldiğinde her türlü sorunları ile ilgilenir. Fakat iş konusunda asla hataya ve ihmale tahammülünün olmadığını biliyorum. Doktor Mehmet Baz'ın da hastanecilik konusunda, özellikle doktor tercihinde ne denli araştırmacı olduğu tartışılmaz. Ekol Hastaneleri'nin 15 yıllık başarısının sırrı da burada. Ekol Sağlık Grubu'nun geçmişine şöyle bir baktığımızda, Doktor Mehmet Baz'ın 2007 yılında yaptığı Ekol'ün açılış konuşması hafızamızı tazeliyor. Doktor Mehmet Baz aynen şöyle demişti: "Kulak, Burun, Boğaz'da öyle bir kadro kuralım ki tüm dünyada Ekol olalım. Yine öyle bir hastane kuralım ki ileri teknolojilerle donanımlı olsun ve hastalarımız sağlık sorunlarını tek çatı altında çözebilsin." İşte bugün geldiğimiz noktada, Ekol Sağlık Grubu tüm branşlarda ve tek çatı altında sağlık sorunlarına ileri teknolojilerle çözüm sunan, özellikle de sağlık turizminde bölgeye büyük değer kazandıran bir kurum oldu. Tebrikler hocam.

PLAKETLE ONURLANDIRDI

Baz ailesi sağlıktaki bu titiz ve özenli, özverili dostluklarını 15'inci kuruluş gecesinde bir kez daha gösterdi. Geçede sahne alan Tepecik Senfoni Orkestrası muhteşem bir açılışla konuklarını karşıladı ve ortamı ısıttı. Ardından sahne alan ünlü ses sanatçısı Cenk Eren konuklara birbirinden güzel eserlerle hoşça vakit geçirtti. Gecenin asıl sürprizi ise Ekol Sağlık Grubu'nda 10 yıl ve üzeri görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarına, ayrıca kurum içi eğitim sınavında başarılı olan hemşirelere ve 2021 Yılı kariyer.net İnsana Değer Ödülü'nü hak edenlere teşekkür plaketlerinin verilmesiydi. Baz ailesi sağlıkta hastalarına verdiği önem ve değeri, yönetim olarak çalışanlarına da göstererek, onları böylesi bir topluluk önünde plaketle onurlandırdı. Doktor Mehmet Baz ve Eşi Figen Baz'a bir teşekkür de Has Ajans olarak bizden. Muhteşem gecede Has Ajans'la olan iş birlikteliğimizi onurlandıran Baz ailesi, bir onur plaketi de ajansımıza verdi.