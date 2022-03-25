"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödüllerini aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'ne katıldı

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık katıldı. Ödül töreni; sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.



AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Akademi: Prof. Dr. Figen Kadırgan- İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Serap Güneş - Yıldız Teknik Üniversitesi

Profesyonel: Hülya Erdener Akınç – Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Meryem Akpınar- Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.

İş Dünyası: Derya Kaya – Schmıd Pekintaş, Kübra Kalyoncu Şeherli – Kalyon PV

İlham Veren Kadın: Nurten Akkuş- öğretmen, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda madalya kazanan kadın sporcular

Girişimcilik: Aysel Bakır, Yasemin Korkut

Enerjide Örnek Şirket: Osmangazi Elektrik Dağıtım, Shell Türkiye

Jüri Özel: Diyarbakır Anneleri, Turkovac Bilim Ekibi Kadın Üyeleri

Ödül töreni aile fotoğraf çekimi ile sona erdi.