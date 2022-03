Akademi’ye Smith’in tokadı damga vurdu

ABD'nin Los Angeles şehrinde bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Akademi ödül töreni gerçekleştirildi. Geceye 6 ödül alan 'Dune' filmi damgasını vururken, en iyi erkek oyuncu ödülü 'Kral Richard' rolü ile Will Smith'in oldu. Smith'in gecenin sunucularından komedyen Chris Rock'a attığı tokat ise Oscar törenini gölgede bıraktı.

Gecede 'En İyi Belgesel' ödülünü sunan Chris Rock, Will Smith'in hastalık yüzünden saç kaybı yaşayan ve kafasını kazıtan eşi Jada Pinkett Smith'i, Demi Morre'un 'G.I. Jane' filmindeki görünüşüne benzeterek "Devam filmini senin oynamanı bekliyorum" diye espri yaptı. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett'in yüzünün buruştuğu dikkat çekti.

BİR ANDA SAHNEYE FIRLADI

O anda sinirlenen Will Smith, yerinden fırlayarak sahneye çıktı ve gülmeye devam eden Rock'un yüzüne tokadı patlattı. Sahneden inerek eşinin yanına geçen Smith, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" diyerek bağırdı ve küfürler savurdu. Yumruk sonrası sersemleyen Rock ise durumu idare etmeye çalışarak, "Bu televizyon tarihinin en büyük gecesiydi" ifadelerini kullandı. Daha sonra ödülünü almak için tekrar sahneye gelen Smith yaşananlar için konuklardan ve izleyicilerden özür diledi ve "Akademiden özür dilemek istiyorum. Tüm aday arkadaşlarımdan özür diliyorum" ifadelerini kullanırken gözyaşlarına engel olamadı.

DUNE 6 ÖDÜL ALDI

Oscar ödülleri törenine 6 ödülle damga vuran 'Dune' filmi, en iyi kurgu, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi görsel efekt, en iyi film müziği, en iyi ses ve en iyi prodüksiyon ödüllerini aldı. En iyi film ödülünü kazanan 'Coda' en iyi uyarlama senaryo ödülünün de sahibi oldu. En iyi yardımcı erkek oyuncu ise Coda'daki rolüyle Troy Kotsur'ün oldu. En iyi kadın oyuncu ödülünü 'The Eyes of Tammy Faye' filmindeki rolü ile Jessica Chastain kazanırken, film en iyi saç ve makyaj dalındaki ödülü de aldı. En iyi yönetmen ödülü, 'The Power of the Dog' ile Jane Campion'ın oldu. EN İYİ YARDIMCI ARİANA OLDU

En iyi uluslararası film 'Drive My Car', en iyi özgün senaryo 'Belfast', en iyi animasyon 'Encanto', en iyi kısa belgesel 'The Queen of Basketball', en iyi kısa animasyon 'The Windshield Wiper', en iyi kısa canlı aksiyon 'The Long Goodbye', en iyi belgesel 'Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)' seçildi. En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü 'West Side Story' ile Ariana DeBose kazanırken, en iyi orijinal şarkı ödülü 'No Time to Die' filmi ile Billie Eilish ve Finneas O'Connell'in ve en iyi kostüm ödülü de Cruella filmiyle Jenny Beavan'ın oldu.

ÜNLÜLERDEN TEPKİ YAĞDI

WILL Smith'in Chris Rock'a attığı tokada ünlüler sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Judd Apatow, Will Smith'in Rock'ı öldürebileceğini belirterek, "Bu tamamen kontrol dışı bir öfke ve şiddet. 30 yıldır kendileriyle ilgili milyonlarca şaka duydular. Hollywood'da ve komedi dünyasında yeni değiller. O aklını kaybetti" diye yazdı. Kathy Griffin de "Sahneye yürüyüp bir komedyene saldırıda bulunmak çok kötü bir davranış. Şimdi hepimiz bir komedi kulübünde ya da tiyatroda kimin Will Smith'in bir sonraki kurbanı olmak isteyeceği konusunda endişe duyabiliriz" dedi. Mandy Moore ise Glennon Doyle'un bir mesajını paylaşarak şiddetin asla sevginin kanıtı olmadığını paylaştı. Arnold Schwarzenegger'ın eski eşi Maria Shriver da Smith'in konuşmasına gönderme yaparak "Aşkın ve sevginin şiddet olmadığını" belirtti. Sophia Bush ise her iki aktörün de hatalı olduğunu belirterek "Saldırı asla yanıt değil" dedi.

UKRAYNA'YA DESTEK MESAJI

TÖRENDE Ukrayna-Rusya savaşına da değinilerek Ukrayna'ya destek verildi. Tören sırasında sahneye çıkan Ukrayna asıllı Mila Kunis, yaşanan savaşa dikkat çekerken, ülkesindeki vatandaşlarının direnişine hayran kaldığını söyledi. Tören sırasında Ukrayna için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, salondaki ekranda, "Sizden elinizden geldiğince Ukrayna'yı desteklemenizi rica ediyoruz" yazısı yer aldı. Ayrıca bazı sanatçılar Ukrayna rozeti ve mavi-sarı mendil gibi aksesuarlar taktı.

SEAN PENN'DAN ZELENSKİY TEPKİSİ

İKI Oscar'lı ABD'li oyuncu Sean Penn, Oscar ödüllerini boykot etme çağrısında bulundu. Penn, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bu yılki ödül töreninde konuşma isteğinin yerine getirilmesini, kendisine bu fırsatın verilmemesi halinde bu zamana kadar aldığı ödülleri herkesin önünde eriteceğini söyledi. Sean, Akademi'nin Zelenski'ye, Ukrayna'nın mücadelesi hakkında konuşabileceği bir platform sunma yükümlülüğü olduğunu savundu. Ancak Akademi, Zelenskiy'nin törende konuşma isteğini onaylamadı.