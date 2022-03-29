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Haberler Yaşam AÖF sınav giriş yerleri açıklandı! AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı!

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı! AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri hafta sonu gerçekleşecek sınav öncesi giriş yerlerini araştırıyor. AÖF resmi sitesi üzerinden sınav giriş yerlerini açıkladı. Peki AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

29.03.2022, 11:55 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022, 11:59

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı! AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı!

AÖF sınavına katılan olan öğrenciler sınavla ilgili detayları araştırıyor. 2-3 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan AÖF ara sınavı öncesi öğrencilerin araştırmaları da yoğunlaştı. Peki AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? AÖF sınav belgesi alma ekranı...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği sınav giriş yerleir açıklandı.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak.

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