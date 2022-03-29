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Haberler Yaşam Son dakika: Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama

Son dakika: Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı. Başvuruların nereden ve nasıl öğrenileceği adaylar tarafından araştırılıyor. İşte ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel atama sonuç öğrenme sayfası...

29.03.2022, 10:19 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022, 10:21

Son dakika: Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama

Sağlık Bakanlığı'nın merakla beklenen sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 22 Mart'ta sona eren süreç sonrası adaylar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Peki Sağlık Bakanlığı personel alım atama sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

15 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.

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