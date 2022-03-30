Haluk Levent’ten ‘Samet’ teşekkürü

ÜNLÜ sanatçı Haluk Levent, televizyon programına çıkardığı iş kazası sonucu iki kolunu kaybeden Samet Aktepe'nin protez kollarına kavuşmasına destek olan hayırseverlere teşekkür etti. İncirliova yaşayan 20 yaşındaki Samet Aktepe, çatı işçiliği yapan babasına yardım ederken elektrik akımına kapılıp iki kolunu kaybetti. Aktepe'ye protez kol takılması için Aydın Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya devam ederken ünlü sanatçı Haluk Levent, televizyon kanalında Aktepe'yi konuk etti.

Programın ardından Samet için gerekli olan 692 bin lira toplandı, Samet genç protez kollarına kavuştu. SAMET'İN protez kollarıyla çay içerken çekilen videosunu sosyal medyadan paylaşan Haluk Levent, "Samet'i hatırladınız değil mi? İki kolu elektrik akımı sonucu kopmuştu. Sizlerin sayesinde bu pahalı protezlerin ödemesi yapıldı. Ve artık çayını içip doğum günü pastasını kesebiliyor" diyerek hayırseverlere teşekkür etti. ■ KAZIM YÖRÜKCE