İzmir’e ödül ‘Yağmur’u

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Yağmur Sena Mete, 17. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması'nda birincilik ödülünün yanı sıra İstanbul Caz Festivali ve Nardis Jazz Club'da sahne alma, The Badau Sahne Ödülleri, Bova Sahne Ödülü ve Radyo Röportaj Ödülü'nün sahibi oldu.

JÜRİYE CANLI SÖYLEDİ

Türkiye'nin yeni genç caz şarkıcılarını desteklemek için 17 yıldır kesintisiz sürdürülen Nardis Genç Caz Vokal Yarışması'na, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Yağmur Sena Mete başarısıyla damga vurdu. 10 finalist yarışmacı, ikişer şarkıyı jüri önünde canlı olarak seslendirdi. Performansların ardından akademisyenler, müzisyenler ve sektör profesyonellerinden oluşan jüri değerlendirmesiyle kazananlar belli oldu. Yağmur Sena Mete, başarılı performansıyla yarışmada beş ödül kazandı. Genç müzisyen, birincilik ödülünün yanı sıra İstanbul Caz Festivali ve Nardis Jazz Club'da sahne alma, The Badau Sahne Ödülleri, Bova Sahne Ödülü ve Radyo Röportaj Ödülü'nün sahibi oldu.

EĞİTİME DEVAM

Yarışmada 5 ödül birden kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yağmur Sena Mete, "Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü'nde hem lisans hem de yüksek lisans eğitimim boyunca uluslararası başarılara imza atmış isimlerden eğitim alma fırsatım oldu. Ayrıca, okulda düzenlenen uluslararası müzik günlerine, birçok ustalık sınıfına katıldım ve konserlerde solist olarak yer aldım. Kariyerime hem profesyonel anlamda hem de akademik anlamda devam ediyorum. Gelecekte de önce yurt dışında eğitimime devam etmeyi, ardından da Türkiye'ye dönerek müzik kariyerimi ve akademik çalışmalarımı sürdürmeyi planlıyorum" dedi.