“Kaşıkçı davası Arabistan’a devredilsin” talebi geldi

SUUDİ Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada önemli bir gelişme yaşandı. Savcı, Suudi Arabistan Başsavcılığı'nın talebi üzerine durdurma kararı verilerek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini talep etti. Mahkeme, yargılamanın Suudi Arabistan'a devrinin sağlanması konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına karar vererek duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

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