Oruç tutarken 3 öğün beslenin

Oruç tutan kişilerin sahur ve iftarda yanlış beslenme tercihleri yapması kilo artışı yaşamasına neden oluyor. Oruç tutarken beslenme planınızda dikkat edeceğiniz birkaç nokta Ramazan'da kilo alımını engelleyerek formunuzu korumanızı sağlayabilir hatta kilo vermenize de yardımcı olabilir. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı oruç tutarken kilo almamak için ipuçları verdi.

● İftar ve sahur arasında biri ara öğün yapın "Ramazan ayında kilo alımının en önemli nedeni sahura kalmayarak tek öğün beslenme planına geçilmesidir" diyen Arpacı, "Ramazan'da beslenme tek öğün olarak gerçekleştiğinde günlük enerji ve besin öğe gereksinimlerinin karşılanması zorlaşır. Bu metabolizmanın yavaşlamasına hatta vücut direncinin düşmesine de yol açabilir. Sahur ve iftar gibi ana öğünlerin yanı sıra iftar ve sahur arasında bir ara öğün yapmak doğru olur" diye konuştu.

● Sahurda hafif kahvaltı mantığı ile hareket edin Sahurda hafif kahvaltı mantığıyla hareket etmenin doğru olacağını söyleyen Arpacı, "Bunun için tam buğday ya da çavdar ekmeği, lor peyniri gibi az yağlı peynir türleri, yumurta, domates, salatalık, biber, başta ceviz olmak üzere kuruyemişler, kefir, yoğurt, yeşillik, meyve gibi uzun süre tok tutmayı sağlayan besinlere yönelmek gerekir. Çorba, salata ve az ekmekten oluşan bir mönü de tercih edebilirsiniz" dedi.

● İftarda her besin grubuna uygun tabak hazırlayın İftar beslenmesinin de çok ağır, yağlı besinler içermemesi gerektiğinin altını çizen Arpacı, "Çorba, salata ve ana yemek çerçevesinde oluşan bir beslenme planı izleyin. Yoğurt ya da ayran da tüketilebilir" dedi.

SÜTLÜ TATLILARI TERCİH EDİN

ARPACI, "Ramazan'da kilo alımına yol açan nedenlerden biri de fazla tatlı tüketimidir. Ancak porsiyon kontrolü ile sütlü tatlılar yenebilir. Örneğin; her gün 2 top dondurma yiyebilirsiniz. Ev yapımı fit toplara, fit keklere de bu ara öğünde yer verebilirsiniz" diye konuştu.

BOL SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

"SİNDİRİM sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için iftar ve sahur arasında sıvı ihtiyacınızı su ile tamamlamaya çalışın" diye konuşan Arpacı, "Suyu tek seferde yüksek miktarda içmeyin; aralıklı bir şekilde iftar ve sahur arasına yaymaya çalışın. Su tüketimi günlük 2-2.5 litre arasında olmalıdır" dedi.