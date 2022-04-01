‘Terör örgütleri küresel güçlerin uşaklığını yapar’

İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilmesinin 7. yılında, İstanbul Adalet Sarayı'nda anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, vatan için mücadele ederken gözünü kırpmadan şehadete yürüyen her bir şehidi anarak, "Terör örgütlerinin yaptığı terör eylemleriyle Türkiye'de aldığı bir mesafe yoktur. Sadece uşaklığını yaptıkları küresel güçlerin emrine hizmet ederler. Bu millet onlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecektir" dedi.

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