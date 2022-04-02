Ukrayna’da okuyan Türklere yatay geçiş

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda Ukrayna'dan gelen öğrencilerin yatay geçiş ve özel öğrencilik şartlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilebilmesinde gerekli olan koşulları açıklayan Özvar, "Öğrencilerin kayıt yılındaki ÖSYS/YKS'ye girmesi, başarı sırası şartı ile bunun aranmadığı alanlarda eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına sahip olması şartı gerekiyor. Özel yetenek programlarında ise üniversitelerin ilgili yılın ÖSYS/YKS'de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olmaları gerekiyor" dedi.

11-15 NİSAN ARASI

HER diploma programının kontenjanının yükseköğretim kurumlarınca belirleneceğini dile getiren Özvar, "Öğrencilerin 11-15 Nisan tarihleri arasında mesai bitimine kadar yatay geçiş için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapması gerekmektedir. Yükseköğretim kurumları 20 Nisan mesai saati bitimine kadar sonuçları internet sayfalarında ilan edeceklerdir. 21-22 Nisan'da asil adayların kayıtları yapılacaktır" diye konuştu.