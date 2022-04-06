AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

AUZEF Bahar Dönemi vize sınavı ne zaman? AUZEF sınav tarihleri belli oldu mu? soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sınava katılacak olan öğrencilerin bekleyişi sürerken 'Sınav giriş yerleri belli oldu mu?' araştırmaları da arttı. Peki AUZEF sınavı ne zaman yapılacak? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar....

AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ara Dönem (Vize) Sınavları 16 - 17 Nisan 2022

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022

AUZEF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AUZEF sınav giriş yerler belgesi henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin yeni duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.