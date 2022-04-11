Zonguldak’taki deprem İstanbul’dan hissedildi

Kentin birçok ilçesinde hafif hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Bazı yerlerde esnaf da tedbiren iş yerlerinin önüne çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 20.38'de merkez üssü Karadeniz'in Ereğli ilçesi açıklarında Riçhter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem en yakın kara parçası Ereğli'ye 89.23 kilometre uzaklıkta ölçüldü. Zeminden 37.72 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.