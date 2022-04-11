  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Zonguldak'taki deprem İstanbul'dan hissedildi

Zonguldak'taki deprem İstanbul'dan hissedildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.

AA

11.04.2022, 22:13

Zonguldak’taki deprem İstanbul’dan hissedildi

Kentin birçok ilçesinde hafif hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Bazı yerlerde esnaf da tedbiren iş yerlerinin önüne çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 20.38'de merkez üssü Karadeniz'in Ereğli ilçesi açıklarında Riçhter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem en yakın kara parçası Ereğli'ye 89.23 kilometre uzaklıkta ölçüldü. Zeminden 37.72 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA