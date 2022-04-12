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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları açıklandı! Sınav sonucu sorgulama...

AÖF sınav sonuçları açıklandı! Sınav sonucu sorgulama...

Son dakika haberi...Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri merakla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyordu. Nisan ayının ilk haftası yapılan sınav sonrası 'AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu araştırılıyordu. Yapılan son dakika açıklamasına göre AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonucu sorgulama sayfası...

12.04.2022, 15:24 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022, 15:29

AÖF sınav sonuçları açıklandı! Sınav sonucu sorgulama...

AÖF sınav sonucu öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. 2-3 Nisan tarihinde yapılan sınav sonrası öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyordu. Yapılan son dakika açıklamasına göre AÖF sınav sonuçları açıklandı.

AÖF SINAV SONUCU AÇIKLANDI

2021-2022 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları açıklandı.

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF bahar dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilebiliyor.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2022

AÖF bahar dönemi final sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

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