AÖF sınav sonuçları açıklandı! Sınav sonucu sorgulama...

AÖF sınav sonucu öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. 2-3 Nisan tarihinde yapılan sınav sonrası öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyordu. Yapılan son dakika açıklamasına göre AÖF sınav sonuçları açıklandı.

AÖF SINAV SONUCU AÇIKLANDI

2021-2022 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları açıklandı.

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF bahar dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilebiliyor.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2022

AÖF bahar dönemi final sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.