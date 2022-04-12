Bakan Karaismailoğlu’ndan İmamoğlu’na tazminat davası

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Bakan Karaismailoğlu'nun avukatı Ömer Faruk Karagüzel aracılığıyla İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, "Davalı İmamoğlu 10 Nisan'da Halk TV canlı yayınındaki beyanlarıyla müvekkilimin kişilik haklarına yönelik asılsız iftira içeren iddia ve ithamlarda bulunmak suretiyle kişilik haklarını alenen ağır şekilde kamuoyu önünde küçük düşürme maksadıyla ihlal etmiştir. Konuşmasını hiçbir belge veya materyal ile destekleyememiş sadece iftira kastıyla hareket ederek müvekkilimin kişilik haklarını ağır şekilde ihlal etmiştir" denildi.

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