339 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren ve Eren- Kış operasyonlarında, toplam 339 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şehit Eren Bülbül anısına başlatılan operasyonlar kapsamında 1639 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği belirtildi.

ŞİMDİ 'ABLUKA' BAŞLADI

OPERASYONLARDA 421 mayın- EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3 milyon 600 bin kök kenevir bitkisi, 4 bin 621 kilogram esrar, 5 bin 983 kilogram patlayıcı ile 123 bin 391 değişik çapta mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi. Eren-Kış operasyonlarının ardından dün itibarı ile İlkbahar- Yaz "Abluka" operasyonlarının başlatıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Abluka operasyonlarıyla teröristler üzerlerindeki amansız baskı sürdürülecek, lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesilecek, teröristler hayatlarını idame ettiremez hale getirilecek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, 7gün/24 saat esasıyla ve arabul- yok et taktiğiyle kesintisiz operasyonlar planlanacak ve icra edilecek. 1 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek İlkbahar-Yaz döneminde, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9 bin 159 operasyonun icra edilmesi planlandı" ifadeleri kullanıldı.

2 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

TERÖR örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu ikna çalışmaları çerçevesinde Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 PKK'lı terörist, yapılan görüşmeler ve ikna çalışmaları sonucunda Habur Sınır Kapısına gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan PKK'lı teröristler güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak Türkiye'ye girişleri sağlanırken, teslim olan teröristler daha sonra jandarma ekiplerince ifadeleri alınmak üzere bölgeden götürüldü.