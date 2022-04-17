Rapçi Aydemir, Fildişili çocuklarla ilahi okudu

RAP müzik sanatçısı Resul Aydemir, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Fildişi Sahili'nin Abidjan kentindeki eğitim merkezinde öğrencilerle ilahiler okudu. Aydemir, TDV Genel Müdürü İzani Turan ve beraberindeki heyetle eğitim merkezindeki Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti. Burada Türkiye'den getirdiği hediyeleri öğrencilere takdim eden Aydemir, daha sonra çocuklarla birlikte Arapça ilahiler söyledi.

Aydemir, "Türkiye'de okumak isteyen var mı?" diye sorduklarında tüm çocuklarını elini kaldırdığını anlatarak, "İnşallah ümmetin birer ferdi olan bu kardeşlerimiz de gelip ülkemizde okuyacaklar ve gelip Fildişi Sahili'nde faydalı bireyler olacaklar. Bizi bu hayra ortak ettikleri için Türk halkına ve TDV'ye teşekkür ediyorum" dedi