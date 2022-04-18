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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye'nin hac kontenjanı belli oldu!

Son dakika: Türkiye'nin hac kontenjanı belli oldu!

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı haccında Türkiye'den kaç kişinin kabul edileceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 2022 yılında 37 bin 770 hacı adayının kabul edilecek.

18.04.2022, 16:01

Son dakika: Türkiye’nin hac kontenjanı belli oldu!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geçtiğimiz günlerde Umre ziyaretlerinin bayramdan sonra başlayacağını açıklamıştı. "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan'da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız" diyen Erbaş'tan 2022 Haccı açıklaması geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı haccında Türkiye'den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek İnşallah. 19 Nisan'da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

FİYATLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Umre ziyareti ve hac ziyareti için ödenecek tutar 19 Nisan'da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından belli olacak. Kamuoyuna aynı gün duyurulabileceği belirtiliyor.

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