Turkovac, Sinovac’tan 2.5 kat daha etkili

ERCIYES Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın Çin'de üretilen Sinovac aşısına göre 2.5 kat daha etkili olduğunu söyledi. Katıldığı bir programda Erciyes Üniversitesi'nin faaliyetlerini anlatan Prof. Çalış, sıfırdan başlanan bir aşıyı 18 ay gibi kısa bir sürede bitirdiklerini kaydederek, "Turkovac aşısının Sınovac'tan 2.5 kat daha etkili olduğu, Faz 3 çalışmasında Hacettepe Üniversitesi'nce açıklandı. Hastalanma veya hastaneye yatış oranı Sinovac'ta 46 hasta iken, Turkovac'ta 20 hasta denildi. Hiçbir aşının Faz3 çalışmaları bitmedi, devam ediyor. Buradaki tek sıkıntı şu oldu; herkes aşılandı, herkes hastalık geçirdi. Biz de kıl payı yetiştik, biraz daha geç kalsaydık Faz3'te bu kadar gönüllü bulamayabilirdik" dedi.