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Haberler Yaşam Umut veren vaka tablosu belli oldu

Umut veren vaka tablosu belli oldu

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka, aşı ve vefat sayılarını açıkladı.

AA

18.04.2022, 22:12

Umut veren vaka tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 164 bin 493 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 624 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 351 bin 467 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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