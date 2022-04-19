19 Nisan Salı hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 43 kente alarm! Son dakika hava durumu raporu

Meteoroloji'nin 19 Nisan tarihli hava durumu raporunda verilen bilgiye göre, ülke genelinde etkili olan yağışlar, sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu hariç tüm bölgelerde görülmeye devam edecek. Yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü ve fırtınalı bastırması beklenen yağışların ülkeyi terk edeceği tarihi de açıklayan uzmanlar, 'yağmurla vedalaşın' uyarısı yaptı.

İşte 19 Nisan Salı İzmir ve Ege ile tüm illerin hava durumu tahminleri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu dışında kalan yerlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde; Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç, Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde; Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde, Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Denizli ile Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın batı ve kuzey çevreleri ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak, ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde bölgenin iç kesimleri ve Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu dışında kalan yerlerin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı