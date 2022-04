Savaşın çocuklarına bayram molası

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken savaştan en çok siviller özellikle de çocuklar zarar görüyor. Babaları ülkeleri için savaşan 28 Ukraynalı çocuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İzmir'e geldi. Liviv yakınlarındaki bir kasaban Konak Belediyesi ve Başkan Abdül Batur'un misafiri olarak gelen minikler Tarihi Atlas Oteli'ne konuk oldu.

İLGİ VE DESTEĞE TEŞEKKÜR

İzmir'de yaşayan Ukraynalılar ve İzmirlilerin çocukları mutlu etmek için otele akın etmesi duygu dolu anların yaşanmasına neder oldu. Babaları cephede olan çocuklarsa İzmir'de olmaktan mutlu olsalar da sık sık aileleri ile görüşüp babaları için dua ediyor. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinlikleri kapsamında 8-13 yaş aralığında 16'sı kız ve 9'u erkek olmak üzere İzmir'e gelen 28 çocuk "Vesnianka Folklor Dans Topluluğu" birçok etkinliğe katılacak ve kendi kültürlerine ait dansları sergileyecekler.

Ekibin başında gelen eğitmenleri Mandzii Valentyna, Kovalchuk Olha ve Solovei Olena ise gördükleri ilgi için sonsuz teşekkür ederken, bu kadar yakın ilgi ve desteği beklemediklerini itiraf etti. Konak Belediyesi'nin de üyesi olduğu Uluslararası Folklor Festivalleri ve Halk Sanatları Organizasyonları Konseyi'nin (CIOFF) emekleriyle İzmir'e gelen çocuklar, bugün saat 11.00'da Başkan Abdül Batur'u makam ziyaret edecek. Çocuklar, 21-22-23 Nisan tarihleri arasında Konak Engelsiz Yaşam Köyü, Kültürpark, Güzelyalı Parkı ve Konak Bilim Parkı'nda yapılacak olan etkinliklere katılacak ve dans gösterileri yapacak.

KALBİMİZ UKRAYNA'DA

Başkan Abdül Batur, bizzat ilgilendiği savaşın çocuklarının moral bulması ve bir an olsun o savaşın çirkin yüzünü unutmaları için her türlü örnek çalışmanın hazırlığını yaptıklarını belirterek, "Türk misafirperverliğini en iyi şekilde göstermek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Savaşın çocukları ise gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını ancak cephede olan babalarına dua ettiklerini ve her an telefonla bilgi almaya çalıştıklarını dile getirdi.

