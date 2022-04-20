22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü?

22 Nisan'da okullar yarım gün mü? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı? soruları araştırılıyor. Tüm dünyada kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl cumartesi gününe geliyor. Hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tatil araştırmalarına da başladı. İşte tüm merak edilenler...
22 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. 22 Nisan ise tatil veya yarım gün olmayacak.
2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi