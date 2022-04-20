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Haberler Yaşam 22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü?

22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı bu sene cumartesi gününe geliyor. Öğrenciler bu nedenle 22 Nisan Cuma günü okulların tatil veya yarım gün olup olmadığını araştırıyor. Peki, 22 Nisan’da okullar tatil olacak mı? Cuma günü yarım gün mü? İşte detaylar...

20.04.2022, 15:33 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022, 15:37

22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü?

22 Nisan'da okullar yarım gün mü? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı? soruları araştırılıyor. Tüm dünyada kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl cumartesi gününe geliyor. Hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tatil araştırmalarına da başladı. İşte tüm merak edilenler...

22 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. 22 Nisan ise tatil veya yarım gün olmayacak.

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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