Biri suçtan suça koşuyor diğeri kurstan kursa

Adana'da, Sultan Çakar'ı (21) öldürttüğü öne sürülen, 'Çakarlar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünün; genç kızın operasyonda tutuklanan, 'Hanımağa' lakaplı babaannesi Sultan Çakar (73) tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Çakar'ın talimatıyla örgüt üyelerinin, mahalleye giren yabancı gördükleri araçları kurşunladıkları, esnafı haraca bağladıkları ve ödeme yapmayanları da tehdit edip, dövdükleri öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde Narlıca ve Denizli mahallelerinde 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama' ve 'öldürme' suçlarını işlediği belirlenen ve kendilerini 'Çakar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü, 1 yıllık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

TORUNUNU ÖLDÜRTMÜŞ

Örgüte yönelik 11 Nisan sabahı havadan polis helikopteri, karadan özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 30 şüpheliden 27'si yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Örgüt yöneticilerinin, 13 Haziran 2021'de uyuşturucu bağımlısı olduğu için krize girip intihar ettiği öne sürülen Sultan Çakar'ı (21), örgüt hakkında çevresiyle konuştuğu ve polise ihbarda bulunabileceği ihtimali üzerine bıçakla öldürdükleri iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Sultan Çakar'ın (73) da olduğu 19 kişi tutuklandı, Tarık Ç. ile birlikte 6 kişi adli kontrol şartı, 2 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Operasyonun ardından örgütün, 'Hanımağa' lakaplı Sultan Çakar tarafından yönetildiği ortaya çıktı.

ÖĞRENMEK MUTLU EDİYOR

Manisa'da 73 yaşında 'Öğrenmenin yaşı yoktur' diyerek adeta hayatını kurslara göre şekillendiren Saadet Bulut, öğrenme azmiyle gençlere örnek oluyor. Aynı anda 4 kursa birden giden Saadet Bulut, torunu yaşındaki kursiyerlerle birlikte eğitim almaktan dolayı mutlu olduğunu söylerken, ilk katıldığı kursun ise kimseye muhtaç olmamak için bilgisayar kursu olduğunu söyledi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunlu Han'da Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılan kursları yakından takip eden Saadet Bulut, yeni bir şeyler öğrenmenin ve yeni hobiler edinmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Açılan çini kursunda torunu yaşındaki kursiyerlerle birlikte eğitim almaktan mutlu olduğunu ifade eden Bulut, "Burada bu tarihi mekanda bu havayı solumak, kursa birlikte katıldığım kişiler torunum yaşındalar. Ama öğrenmenin yaşı yok, her yaşta öğrenebiliriz. Kurslarda sağlığımı buluyorum, yaşamak önemli değil, kaliteli yaşamak önemli. Bu konuda torunlarıma ve gelinlerime örnek olmak istiyorum" dedi.

4 FARKLI SANAT DALI

Çocuklarının Manisa dışında olduğunu ve yalnız yaşadığını söyleyen Bulut, kurslara katılmanın sağlıklı yaşamasını sağladığını vurgulayarak, "Sağlığım çok yerinde ve sağlığımı bu kurslara borçluyum. Arkadaşlarım bana nasıl duruyorsun oralarda gel kadınlar kahvesine çay, kahve içelim diyorlar ama bana böyle şeyler çok boş geliyor. Televizyona da pek ilgim yok. Yaşamak önemli ama dolu dolu yaşamak daha önemliBen bu kurslara 5 yıldır devam ediyorum. Şu an seramik, çini, takı ve rölyef olmak üzere 4 ayrı kursa katılıyorum" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK