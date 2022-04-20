Hac kurası yapılacak mı? 2022 Hac kura tarihleri...

Hac kurası yapılacak mı? 2022 Hac kurası ne zaman yapılacak? soruları araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Hac kurasına ilişkin açıklamada bulundu. 2022 yılı hac ve umre ibadetiyle ilgili alınan kararları duyuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac seyahat tarihlerini açıkladı. Peki 2022 Hac ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2022 HAC KURASI YAPILACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı hac ve umre ibadetine ilişkin alınan kararları yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Yapılan açıklamada bu sene için yeni bir kura çekimi yapılmayacağı ifade edildi.



Hac yolcularının belirlenmesinde işlemlerin 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülmesi kararlaştırıldı.

2022 HAC NE ZAMAN YAPILACAK?

Konuyla ilgili açıklama yapan Erbaş, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlayacağını duyurdu. Öte yandan 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi de kararlaştırıldı.