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KPSS başvuruları ne zaman? 2022 ÖSYM KPPS başvuru ve sınav tarihi...

KPSS'ye girecek olanlar başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. ÖSYM 2022 KPSS sınav tarihini açıkladı.Peki KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS sınavı ne zaman? İşte 2022 KPSS tarihi..

20.04.2022, 11:08

KPSS başvuruları ne zaman? 2022 ÖSYM KPPS başvuru ve sınav tarihi...

Memur adayları 2022 KPSS tarihini araştırıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi açıklanmıştı. Peki 2022 KPSS sınav başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? İşte merak edilen sınav tarihleri...

2022 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS Ön Lisans oturumu 2 Ekim'de yapılacak.

KPSS Ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

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