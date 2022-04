Pandemi sağlık ordumuzdan 556 can aldı

Korona virüse karşı 2020 yılından itibaren süren amansız savaşın ön cephesinde hayatlarını feda eden sağlık şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Artık tedbirlerin yavaş yavaş gevşetildiği ve normal yaşama dönüldüğü Türkiye'de önümüzdeki dönem artık kısıtlamaların değil, daha çok kişisel tedbirlerin alınacağı bir dönem olacak. Biz de Yeni Asır ailesi olarak yaklaşık 30 aya varan süre içinde mücadelede ve bu başarıda en büyük pay sahibi olan sağlık ordumuzun başta virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlıkçı olan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu olmak üzere vefat eden 556 doktor ve sağlık çalışanını saygıyla anıyoruz.

EVLERİNE BİLE GİTMEDİLER

Ülkemizde ilk kez 2020 yılının Mart ayında görülen korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen savaşta bugüne kadar en ön saflarda yer alan 556 doktor ve sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bu mücadelede canı pahasına gece gündüz demeden çalışan, sevdiklerinden aylarca uzak kalan, hatta bu süreçte çok sayıda mesai arkadaşını kaybeden Türkiye'nin dört bir köşesindeki doktorlar ve sağlık çalışanlarını asla unutmayacağız.

İŞTE HAYATIMIZI BORÇLU OLDUĞUMUZ O SAĞLIKÇILAR:

■ 2020: Dr. Hüseyin İlhan Demirel, Dr. Emin Akyıldız, Dr. Adnan Ezelsoy, Dr. İlhan Doğan, Dr. Mustafa Yiğit, Hemş. Nihal Karataş, Dr. Nimetullah Reşidi, Dr. Tahir Güngör İnce Hemş. Sakine Fulya Özer, Dr. Yavuz Durmuş, Ecz. Ömer Gürkan, Ramazan Ak, Hakkı Durna, Dr. Hakan Türkoğlu, Erçin Babacanlar, Hemş. Özlem Şahin, Dr. Ali Murat Uludoğan, Dr. Lütfi Çetinkaya, Dr. Levent Cemal Güngör, Prof. Dr. Lokman Öztürk, Receb Ünlü, Dr. Halil Kuddar, Önder Büyük, Uğur Topçu, Ecz. Namık Kemal Yavuz Dr. Ayhan Dağlı, Dt. Coşkun Akman, Prof. Dr. Recep Memik, Ecz. Sıtkı Aslan, Dr. Orhan Doğan, bNesrin Öz, Vet. Hek. Ahmet Ataş, Dr. Soner Oğuz, Dr. Mustafa Vedat Gök, Rıfat Ataseven, Dt. Serkan Munis, Hamza Mesut Özaslan, Dr. Nuri Ocak, Cuma Kara, Ali İhsan Kabadayı, Dr. Orhan Çaşkurlu, İlhan Sağıroğlu, Ecz. Mehmet Raşit Uzar, Menderes Semercioğlu, Hemş. Meral Arbağ, Dr. Nebil Emir, İsmail Kenar, Ecz. Ömer Abacı, Mete Baltacı, Ecz. Kamer Oktayoğlu, Dr. Cesur Ayaslan, Hemş. Nilüfer Molla, Ali Ayvalık, Dt. Ragıp Hazar, sEbe Elif Özer, Prof. Dr. Kerim Çağlı, Dr. Serdal Gül, Abdurrahman Ürkmez, Dr. Nezih Aydoğan, Ecz. Mustafa Kocatmaz, Ecz. Zeki Gül, Dr. Cumhur Toker, Hanım Kakaç, Ahmet Yıldız, Ramazan Öz, İsmail Has, Dr. Erçin Özüntürk, Müsellim Can, Dr. Ertaç Altuner, Dt. Güray Bozkurt, Ahmet Koyunoğlu, Bekir Kaya, Ömer Demir, Hakan Tekingül, Ecz. İsmail Düzağaç, Ömer Faruk Bodur, Osman Karadavut, Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, Dr. Metin İber, Dr. Hamdi Kandilcioğlu, Ecz. Nazım Yiğit Ecz. Rıdvan Mutlu, Dr. Mustafa Kartal, Mücahip Etil, Hemş. Fikriye Çakmak, Dr. Ali Osman Gayret, Abdurrahman Aygün, Ecz. Süleyman Koca, Ecz. Süleyman Eser Özgün, Mehmet Aslan, Ecz. Muharrem Kanmaz, Dr. İbrahim Akyıldız, Hakan Yücel, Dr. Ümit Erdem, Dr. Ahmet Bacanlı, Dr. Adnan Çetin, Hasan Demir, Dr. R. Ferruh İlter, Dr. Mehmet Karakum, Dr. Ahmet Zare, Dr. Ahmet Oğuz Tezcanlı, Ümit Zan, Ecz. Tevfik Fikret Atılgan, Dr. Mustafa Selek, Dr. Ahmet Elser, Ömer Söker, Belgin Kürşat Toraman Atilla Yılmaz, Yunus Kaya, Ahmet Temir, Ahmet Yiğit, Selver Kuşçu Ünal, Ferdane Bilgin, Ecz. İbrahim Nizam Çileli, Dr. Gökhan Ercan, Hayri Tuna, Ecz. Atila Ada, Ferhat Ekici, Ecz. Yalçınkaya Varol, Ecz. Hasan Yücel, Yılmaz Tarancı, Hasan Baştuğ, Dr. Kahraman Pehlivan, Dr. Ömer Akalın, Mehmet Say, Süleyman Gökdemir,Hakan Arkun, Dr. Hüseyin Süyür, Hüseyin Sarp, Ecz. Erhan Yüksel, Abdulaziz Umuç, Cuma Kaşık, Yakup Tunga, Emine Ezen, Ecz. Hasan Özışık, Mahmut Kara, Hemş. Nuran Arslan, Medeni Güler, Erkan Özkan, Aytaç Bayram, Halil İbrahim Kuzu, Osman Bektaş, Dr. Ali Murat Dilek, İhsan Sarohan, Mesut Arı, Dr. Mücahit Çelik, Ecz. Bekir Mutlu, Dr. Cengiz Çil Sururi Coşkun, Dt. Bülent Azman, Mehmet Çalişkan, Ecz. Ali Balkan, Melek Erciyes, Tansel Yıldız, Dt. Murat Pazarbaşı, Dr. Mesut Cem İlkin, Ecz. Hüseyin İlhami Okatan, Murat Yeni, Mehmet Mollamahmutoğlu, Murat Esen, Dr. Habib Demirel, Dr. Aslı Yıldız, Orhan Özgül, Dr. Salim Akın, Dr. Galip Orhan Ahıshalı, Dt. Önder Kuşakçıoğlu, Dr. Sami İpek, Dr. Metin Kebapçı, Murat Öndeş, Dr. Aydın Ünsal, Dr. İbrahim Onur, Dr. Erol Bahçe, Dr. Engin Türkmen, Dr. Hasan Tepeçınar, Dt. Burhan Yürütücü, Ahmet Erkuş, Leyla Çiçek, Ecz. Naci Gözüküçük, Mehmet Kızıltaç, Yeter Yılmaz, Ahmet Bişiren, Mustafa Tekin, Yasemin Çolak, Harun Dönmez, Ferhat Gencer, Dr. Salih Kanlı, Dr. Turan Yıldırım, Hasan Onur, Hüseyin Seyirt, Dr. Nejdet Gökçınar, Dr. Abdülmenap Güzel, Ecz. Osman Öke, Dr. Recep Ali Köseoğlu, Dr. Mehmet Atilla Baran, Dr. Ahmet Akbaş, Ecz. Cem Seyhan, Veysel Balsak, Dr. Nevzat Açık, Hamza Atlı, Dt. Mustafa Kütahneci, Necip Üstüner, Dr. Natıg Tağıyev, Ecz. Ahmet Tanış, Esra Alakuş, Şehri Kayhan, Dr. Orhan Özdiller, Dr. Necdet Oğuzer, Ecz. Emine Akyıldız, Ahmet Averi, İsmail Hakkı Sarı, Mesut Yiğit, Ertuğrul Sütçü, Mehmet Canruh, İbrahim Kılınçarslan, Ecz. Yücel Yıldırım, Abdüllatif Sancar, Faik Çelebi, Ali Yağmur, Mehmet Veysi Göz, İntörn Dr. Merve Mercan, Ahmet Ecevit, Ecz. Taki Türkyılmaz, Ecz. Hayati Sezerer, Dr. Mehmet Kan, Dr. Seyit Ahmet Okur, Dr. Nevruz Erez, Hemş. Şenay Şahin, Dr. Mehdi Tasouji, Dr. Mehmet Hozikligil, Murat Yumruk, Kerim Koçoğlu, Dr. Muhammad Mushavah, Hasan Aslan, Prof. Dr. Refik Çaylan, Dr. Turgut Erkutlu, Dr. Engin Ünaldı, Dr. Ahmet Aydın Şener, Ecz. Ayşegül Öğüt, Murat Kaynak, Hasan Ercan, Ecz. Lütfü Polat, Rıdvan Dolan, Halis Ruhi Parmaksız, Abdülhalik Gündüz, Dr. Abdurrahman Demir, Prof. Dr. Turan Erdoğan, Dr. Mustafa Özlü, Dr. Yücel Kutun, Erol Tepe, Dr. İbrahim Örnek, Ali Uçur, Cemal Orçan, İsmail Sülü, Dt. Ahmet Sırsaklar, İmdat Aktepe, Dilek Akçabelen, Dr. Salih Cenap Çevli, Dr. Sinan Kakı, Hayri Dobur, Dr. Uğur Ertuğrul, Dr. Cevat Yıldırım, Dr. Galip Berkan Dingiloğlu, Dr. Tahir Bababeyli. Şeref Midesiz, Dt. Halil Sarıkaya, Hemş. Tuğba Yüce Kuşdemir, Gülbek Erkılıç, Kerim Koca, Seyfettin Karakaya, Durgut Er, İbrahim Arslan, Dr. Erdinç Şahin, Dr. Yavuz Kalaycı, Murat Çidam, Dr. Nuri İdiz, Cuma Kurt, Ecz. Süreyya Zıpkınkurt, Dr. Mohamad Şamaa, Ecz. Merih Yalçınöz, Ecz. İsmail Durmuş, Hasan Ecevit, Dt. Seyfi Gür, Dr. Ali İhsan Bulut, Dr. Mehmet Ulusoy, Nurhan Uzun, Ecz. Himmet Taştan Kardaşlar, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Dr. Muharrem İdiz, Dt. Mustafa Oral, Dilek Tahtalı, Ekrem Özdemir, Ecz. İhsan Giray.

■ 2021:

Hasan Kurban, Ecz. Nüket Mermer, Ecz. Mustafa Fırat, Fatma Yeter, Seher Bıcı, Dr. M. Kutsal Altıntaş, Dt. Veysel Erdem Uzun, Mehmet Topçuoğlu, Vet. Hek. Fuat Güneş, Dr. Yasin Erol Yalçın, Dr. M. Tankut Sevim, Uğur Bozdoğan, Dr. Ahmet Özsakarya, Ecz. Bülent Gülhan, Gülcan Aslan Karakoç, Sultan Fidan, Mehmet Emin Ünlü, Ecz. Nejat Toker, Dr. Metin Baş, Dt. Ercüment Keçik, Şerife Nurdoğdu, Işıl Dalgın, Dr. Nizar Türker, Ecz. Ekrem Ayrancı, Dr. Şerafettin Boyacı, Nusret Bozacı, Ecz. Çiçek Gülek, Dr. Metin Gürel, Vehbi Kıymacı, Ecz. Ahmet Uysal, Ayşe Özsoy, Fikri Sözbir, Dt. Fazile Sevim Yağcı, Ümmet Turhan, Ecz. Şerif Soğur, Sevgi Çakıcı, Mehmet Uzun, Dr. Muhammed Fatih Taşlıçay, Serap Yeşil, Ecz. Ethem Cengiz Gürer, Bekir Koç, Dt. Orhan Yurtçu, Fadıl Çekiç, Dr. Lokman Toksoy, Hüseyin Taflan, Elif Aydın Yamak, İlknur Ünal, Melek Çolak, Sevgül Memet, Mehmet Fakı, Fatma Yeşil, Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu, Nagihan Özcan, Mustafa Duran, Dr. Atila Namaraslı, Ecz. Cevat Karnapoğlu, Dr. Ali Sayan, Ecz. Nurullah Atasoy, Adem Demir, Hacı Ömer Çınar,Sait Çalışal, Necmettin Dündar, Dr. Halil İbrahim Varan, Sait Gündoğar, Prof. Dr. Mehmet Bülent Tırnaksız, Dr. Kenan Alioğlu, Ali Avni Silleli, Dr. Hasan Fevzi Katıöz, Dr. İbrahim Hakkı Büyükbeşe, Muslahattin Çakır, Ecz. Cemile Berra Tüfekçibaşı, Duygu Ömrüuzun, Ecz. Mehmet Murat Sepin, Kezban Gürsoy, Selçuk Kocahan, Ecz. Tuna Karadeniz, Dt. Ferhat Alabalık, Dr. Aydın Özdemir, Hemş. Hilal Koşar, Yılmaz Çiçek, Dr. Harun Alper Yalınçetin, Dr. İlhami Atılgan, Dr. Murat Tad, Mahmut Ağdemir. Dr. Murat Çakmak, Ahmet Avcı, Selda Yardımcı, Mehmet Ağdemir, Dr. Ali İnal, Dr. Teymur Bakal, İlyas Kök, İlhan Öztürk, Ecz. Hasan Beşışık, Dr. Osman Arıkan, Dr. Halil İbrahim Çakın, Hemş. Medine Gündüz, Dt. Mehmet Tatlıgil, İbrahim Cömert, Dr. Süreyya Salihustaoğlu, Dr. Levent Kamış, Hemş. Merve Cesur, Dr. Sabahattin Gül, Ecz. Ceyda Nazlı, Prof. Dr. Cemile Öztın Öğün, Bakır Artuğ, Tayfun Yıldız, Dr. Feyruz Karaali, Dr. Nurettin Kaya, Orhan Balcı, Evran Demirbağ, Dr. Yaşar Atik, Yusuf Kılıç, Dt. Mustafa Çiftçi, Dr. Hakan Sirek, Dr. Vehbi Demirkol, Prof. Dr. Kadir Can Özkan, Binnaz Aksoy, Hemş. Nurcan Doğan, Ercan Usta Yaşar Gürlek, Mehmet Duman, Vet. Hek. Ferdi Alan, Savaş Küçükoğlu, Ecz. Neşat Uzun, Özlem Hun Altürk, Dr. M. Kadir Göktürk, Dr. Faruk Var, Ecz. Ahmet Hamdi Arslanoğlu, Dr. Gürdal Gönenç, Ecz. Lamia Yüksel, Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, Hemş. Neşe Dalgıç, Dt. Semih Tuzcu, Hatice Özgümüşdağ, Dr. Ali Rıza Şahap Barlas, Emel Yaman, Mehmet Tevfik Yardak, Dr. Eşsiz Çınaroğlu, Dt. Emrullah Maraş, Güven Erarslanlar, Abdülaziz Aslan, Dr. L. Aktan Kokuoğlu, Dr. Rıza Uğur Keçecioğlu, Dr. Halil Onalt, Talat Aydemir, Prof. Dr. Kaya Kılıç, Sakine Kılıç, Kemal Derin, Adem Hacıoğlu, Dr. Necmi Arslan, Ecz. Halil Bozdağ, Ecz. Nurcan Uslupat, Dr. Mehmet Ertane, Dr. Cengiz Aslan, Dt. Şerif Giray Deneçli, Bekir Koluçolak, Cavit Pehlivan, Atılım Köker, Dr. Tayfun Kepiç, Hemş. Ismahan Emirdağı, Ramazan Ateş, Hatice Arıkan, Dr. Sezgin Can, Dr. Mehmet Yaşar Karabacak, Rasim Güçlü, Aşkın Demirören, Mustafa Doğan, Yusuf Pampal, Hemş. Ayşegül Onurkal, Samiye Genç Özkan, Dt. Nedret Yılmaz, Güney Güven, Dr. Hasan Erdoğan, Nebi Mehmet Efendioğlu, Salih İncehasan, Ecz. Şekip Öztürk, Ecz. Köksal Türkel, Cemal İrten, Dr. Cemal Yıldız, Murat Bayram, Dr. Necati Emirhan, Özgül Yaşar, Dr. Öztekin Yüce, Ayyuş Eryılmaz, Orkun Karadağ, Dr. Uğur Yılmaz, Dr. Soyer Şimşek, Ecz. Halit Usluel, Prof. Dr. A. Uğur Yılmaz, Oğuzhan Özkan, Ecz. Mehmet Çinpolat, Dr. Doğan Yıldırım, Dr. Yavuz Eryılmaz, Dr. Kemal Aslan.

■ 2022:

Dr. Murat Unay, Dr. Yasemin Gül Gelgeç, Prof. Dr. İsmail Birincioğlu, Dt. Ahmet Rüştü Uluer, Bektaş Uçaravcı, Şaban Demirtaş, Nurcan Kahraman, Sami Oflaz, Vahdettin Boğadur, Prof. Dr. Murat Özcan, Dt. Rahmi Köksal, Prof. Dr. Ali Kurt, Dr. Zehra Öztürk, Şahin Salman, Ecz. Sezai Kılkıl, Dr. Nuray Sevim, Yeliz Günay, Prof. Dr. Abdullah Ceylan.