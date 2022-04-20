  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Son dakika: Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti! Bakan Koca duyurdu

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti! Bakan Koca duyurdu

Son dakika haberleri...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Bilim Kurulu'nun en önemli toplantısını yapacağını belirtmişti. Gözler bugün yapılacak toplantıya çevrilmişken Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada toplantının tarihinin değiştiğini belirtti.

20.04.2022, 10:34

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti! Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Çok önemli kararlar alınacak' olarak duyurduğu Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplantının tarihinin değiştiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı ertelendi. Konuyla ilgili açıklamayı Bakan Fahrettin Koca yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti" dedi.

"EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ"
Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.

Koronavirüs vaka sayısı 4 bine düştü

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA