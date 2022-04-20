Son dakika: Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti! Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Çok önemli kararlar alınacak' olarak duyurduğu Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplantının tarihinin değiştiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı ertelendi. Konuyla ilgili açıklamayı Bakan Fahrettin Koca yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti" dedi.

"EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ"

Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.

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