İşitme kaybı eğitime de engel

Yıllardır sağlık haberleri yazar ve takip ederim. Bazı haberler var ki her dönem gündemde kalması, tekrar tekrar özellikle de anne babalara hatırlatılması gerekiyor. İşte hafızamdan çıkmayan önemli haberlerden, bana göre en önemlisi hatta birinci sırada yer alan, hemen hemen her kesimi, özelliklede çocukların ilk yaşlarında tespit edilmesi gereken bir sağlık konusu, "İşitme Kaybı".

Yıllar önce Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde karşılaştığım Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Mehmet Baz yaptığımız röportajda aynen şöyle demişti. "Çocukların ilk yaşlarında yapılması gereken en önemli sağlık kontrollerinin başında işitme testi gelir. Çocuklar da işitme kaybı olduğu içindir ki konuşma yeteneğini de kaybediyor. İlerleyen yaşlarında ise bu çocuklarda duyma ve konuşamama gibi sorunlar yaşayabiliyorlar.

Oysa erken yaşlarda yapılacak basit bir işitme testi ile bu çocukların sorunları tespit edilebilir ve konuşma duyma gibi sorunlar da ortadan kalmış olur" demişti.

BABADAN OĞULA

Doktor Mehmet Baz, haberden seneler sonra işitme cihazları firması ile Türkiye'nin 81 ilinde işitme merkezleri kurarak bu hastalara hizmet vermişti. Şimdiki yıllarda ise oğlu Av. Salih Baz bu bayrağı alarak işitme merkezlerini günümüz çağına uygun nano teknolojili, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile hazırlanan işitme cihazları ve kulak kalıbı üretim bandı atölyeleri ile hizmet veriyor. İşitme kaybı öğrencilerin eğitimlerindeki eksikliklerini saymakla bitmeyecek kadar önemli. Özelikle de ders dinleme "duyma, anlama" eksikliği bu tür öğrenciler de oldukça önemli bir etken. İşitme kaybı yaşayan öğrencilerin sınıfta ders dinleme, anlama, eksikliklerini gidermenin tek yolu işitme cihazı.

Günümüzde KBB uzmanlarınca tespit ve teşhis edilen bu öğrencilere uygun işitme cihazları ile sınıf arkadaşlarıyla eşit ders dinleme ve anlama kabiliyetine sahip oluyorlar. Aileler çocuklarının alanında uzman ve yetkili kurumlara gerekli testlerini yaptırtarak çocuklarını işitme kaybını engellemiş olacaklar.

CİHAZ SEÇİMİ ÖNEMLİ

Çocuklarda işitme cihazı seçimi ve uygulamasının, yetişkin gruba kıyasla bazı püf noktaları içerdiğini bilgisini veren Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, "Çocuklar hareketli yapıları ve üstün keşfetme arzuları nedeniyle işitme cihazlarını farklı ortam koşullarında test etmekte, kurcalamakta ve hatta kaybetmektedir.

Bu nedenle çocuğunuz için tercih edeceğiniz işitme cihazı muhakkak suya, toza ve darbeye tam dayanıklı yapılmış olmalıdır" dedi.

Çocuklarda tercih edilecek işitme cihazlarının dayanıklılığın haricinde, işitme kaybına uygun, akademik ve sosyal çevrede çocuğun ihtiyaçlarını karşılayan, yenilikçi ve kullanımı kolay bir şekilde tasarlanmış olması gerektiğine dikkati çeken Av. Salih Baz, "Seçeceğiniz işitme cihazının olmazsa olmaz özelliği Multi Mikrofon (Yaka Mikrofonu) gibi 2.4ghz wireless teknolojisine sahip aksesuar bağlantısı uyumluluğunun olmasıdır. Multi Mikrofon, özellikle okul çağı çocuklarında hayati öneme sahip olan, çocuğun öğretmenini dinlemesini, daha kolay duyması ve daha rahat iletişim kurmasını sağlayan en önemli destekleyici ekipmandır" diye konuştu.