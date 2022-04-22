İstanbul’da TÜGVA ofisine bombalı saldırı

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa temsilciliğine dün sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Olay yerine kısa sürede gelerek incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, erken saatlerde bir kadının TÜGVA şubesi önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti.

Polis patlamanın ardından kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önceki gün Bursa'da infaz koruma memurlarına yapılan saldırıyı da hatırlatarak, "1 infaz memuru hayatını kaybetti, yaralılarımızın durumu iyi. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte. Saldırılar eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Terör saldırısı olduğu bir gerçek" dedi.