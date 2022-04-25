Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Maske yasağı kalkacak mı?

Son yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açık alanda maske yasağı kalkmıştı. Vatandaşlar okullarda da maske yasağının kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısı ertelenmişti. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Maske yasağı kalkacak mı? Bayramda maske takılacak mı? İşte tüm merak edilenler...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti'' dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulu'muz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü 27 Nisan Çarşamba olarak değişti" dedi.

BAKAN KOCA: "ENDİŞE ETMEYİN"

Pandemide son duruma ve vaka sayılarındaki düşüşe dair açıklamalarda bulunan Bakan Koca, kötü günlerin geride kaldığını şu sözlerle ifade etti:

"Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız. Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.

Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz.

En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz."