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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 29 Nisan Cuma

Günlük burç yorumları - 29 Nisan Cuma

Haftanın yeni gününde aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında burcunuzu neler bekliyor? 29 Nisan Cuma günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 29 Nisan Cuma günlük burç yorumları...

29.04.2022, 08:57 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022, 08:57

KOÇ: AMAÇLARINIZI gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın göstereceği dostluğa karşı cesur davranacaksınız. Kendinizi güçlü hissetmek için motivasyona ihtiyacınız var.

Günlük burç yorumları - 29 Nisan Cuma

BOĞA: KARİYERİNİZLE ilgili değişik düşünceler içindesiniz. İlişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Nisan Cuma

İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemediğiniz için inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızla düzeltmek zorundasınız.

Günlük burç yorumları - 29 Nisan Cuma

YENGEÇ: SEZGİLERİNİZİN oldukça yüksek. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 29 Nisan Cuma

ASLAN: OLAYLARA soğukkanlı yaklaşmalısınız.Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde durmamalısınız. Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında çevrenin fikirlerine saygı göstermelisiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Nisan Cuma

BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi sinirli yapıyor.İş çevrenizde saygılı ilişkilerin, çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız kendi işlerini size yükleyebilir.

Günlük burç yorumları - 29 Nisan Cuma

TERAZİ: DUYGUSAL ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak için uygun bir gün.

Günlük burç yorumları - 29 Nisan Cuma

AKREP: DÜŞÜNCÜLERİNİZİ duygusal ele aldığınız için, olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcı olacaksınız. Gücünüzü ilişkileriniz yansıtmak istemeniz sizi çekici yapıyor.

Günlük burç yorumları - 29 Nisan Cuma

YAY: DERİN düşünceler içinde olmanız, kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz.
Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Nisan Cuma

OĞLAK: KAYGILARI bir kenara bırakmalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, gelecek tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yenilikleri kabullenmiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 29 Nisan Cuma

KOVA: İŞ yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konularınıza ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Fakat onun inatçı tavırları canınızı sıkacaktır.

Günlük burç yorumları - 29 Nisan Cuma

BALIK: BUGÜN düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz.
Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

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