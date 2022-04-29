Günlük burç yorumları - 29 Nisan Cuma

KOÇ: AMAÇLARINIZI gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın göstereceği dostluğa karşı cesur davranacaksınız. Kendinizi güçlü hissetmek için motivasyona ihtiyacınız var.
Haftanın yeni gününde aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında burcunuzu neler bekliyor? 29 Nisan Cuma günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 29 Nisan Cuma günlük burç yorumları...
KOÇ: AMAÇLARINIZI gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın göstereceği dostluğa karşı cesur davranacaksınız. Kendinizi güçlü hissetmek için motivasyona ihtiyacınız var.
BOĞA: KARİYERİNİZLE ilgili değişik düşünceler içindesiniz. İlişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.
İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemediğiniz için inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızla düzeltmek zorundasınız.
YENGEÇ: SEZGİLERİNİZİN oldukça yüksek. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz.
ASLAN: OLAYLARA soğukkanlı yaklaşmalısınız.Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde durmamalısınız. Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında çevrenin fikirlerine saygı göstermelisiniz.
BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi sinirli yapıyor.İş çevrenizde saygılı ilişkilerin, çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız kendi işlerini size yükleyebilir.
TERAZİ: DUYGUSAL ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak için uygun bir gün.
AKREP: DÜŞÜNCÜLERİNİZİ duygusal ele aldığınız için, olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcı olacaksınız. Gücünüzü ilişkileriniz yansıtmak istemeniz sizi çekici yapıyor.
YAY: DERİN düşünceler içinde olmanız, kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz.
Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içindesiniz.
OĞLAK: KAYGILARI bir kenara bırakmalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, gelecek tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yenilikleri kabullenmiyorsunuz.
KOVA: İŞ yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konularınıza ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Fakat onun inatçı tavırları canınızı sıkacaktır.
BALIK: BUGÜN düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz.
Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.