ZEYTİN Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

1 MİLYON TL ÖDÜLLÜ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren-Abluka-2 Operasyonu' kapsamında Hakkari'de etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 1 milyon TL ödüllü turuncu kategoride yer alan 'Reber' kod adlı Semih Sayılğan olduğunu açıkladı. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, halkın desteğiyle güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edildiği belirtildi.

GÖZALTINA ALINAN IBB ÇALISANI TUTUKLANDI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan ve PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıkınca gözaltına alınan Şafak D. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Terör örgütüyle bağlantılı kişilerin İBB'de işe alındığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı. Soruşturma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D. isimli kadının, 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

81 SIGINAK VE 369 EYP İMHA EDİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar terör örgütüne ait 369 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini ve teröristlerin kullandığı 81 mağara ile sığınağın ele geçirildiğini açıkladı. Mağaralarda çok sayıda yaşam malzemesi bulunurken, jeneratör, televizyon dahil çok sayıda malzeme de çıktı. Ayrıca Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi.

8'İNCİ EREN-ABLUKA MUS'TA BASLATILDI

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş'ta Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 588 personel 42 operasyonel tim görev alıyor.

1 MAYIS'TA BOMBALI EYLEM YAPACAKLARDI

MERSİN polisi, dün PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması ile TKP/K terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 12 adreste arama yaptı. Yakalanan 10 şüpheliden 3'ü gözaltına alınırken şahısların, 1 Mayıs'ta bombalı eylem yapmayı ve eylemden sonra Yunanistan'a kaçmayı planladıkları belirlendi. Zanlılardan Ö.Ş'nin Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki ikametinde el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ele geçirildi.