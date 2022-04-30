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Haberler Yaşam Gizemli hepatitte yayılma beklenmiyor

Gizemli hepatitte yayılma beklenmiyor

30.4.2022

Gizemli hepatitte yayılma beklenmiyor
HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 13 ülkede görülen 'gizemli hepatit' virüsü vakalarında, bulaş görülmediğini söyledi. Ceyhan, "Bildirilen 169 vakanın tamamı, birbirinden bağımsız hastalar. O yüzden Kovid 19 salgını gibi bir ülkeden başka bir ülkeye yayılma durumu gibi bir şeyi çok beklemiyoruz" dedi. ABD, İngiltere, İspanya, İsrail, Danimarka, İrlanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya, Belçika, Hollanda ve Kanada'da 200'e yakın çocukta hepatit vakalarına rastlanması, "İnsanlığı yeni bir küresel salgın mı bekliyor" sorusunu gündeme getirmişti.
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