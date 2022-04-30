Vernik fabrikasında korkunç patlama

İstanbul Tuzla'da Vernikçiler Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında dün saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sesi Tuzla dışında Anadolu Yakasının farklı ilçelerinden de duyulurken, fabrika alev alev yanmaya başladı. İstanbul Valiliği tarafından yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Tuzla ilçesi Ortamahalle Atayolu Caddesinde kimyevi üretim yapılan, Boya ve Vernikçiler Kooperatifindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiştir" denildi.

9 İŞÇİ HAFİF YARALANDI

Olay yerine ivedilikle itfaiye, ambulans, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilirken, yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. 9 işçinin hafif şekilde yaralandığı belirtilen valilik açıklamasında, "Yaralılarımza sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, T.A, M.Ö ve T.T adlı 3 işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan işçilerimize de acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.