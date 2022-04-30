Yaşar Üniversitesi etki sıralamasında dünya listesinde

İNGİLTERE merkezli Times Higher Education (THE), "Üniversitelerin Etki Sıralaması 2022" raporunu yayınladı. THE, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda üniversiteleri değerlendiren tek küresel performans tablosu olarak biliniyor. Yaşar Üniversitesi, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" alanında 938 üniversite arasında '601-800 sıralamasında', "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" alanında 785 üniversite arasında '401-600 sıralamasında', "Eşitsizliklerin Azaltılması" alanında '601+ sıralamasında', "Hedefler için Ortaklık" alanında '601-800 sıralamasında' yer aldı. Küresel sorunlarla mücadelede üniversitelere büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, bu zorlukların çözümüne katkıda bulunmak için çalıştıklarını söyledi.

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