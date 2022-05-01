Maskesiz bayramda sarılıp kucaklaşacağız

Pandemiyle geçen iki yıl boyunca, ya sokağa çıkma yasağıyla ya da maske ve mesafe koşullarına uymak zorunda kalarak geçirdiğimiz 4 dini bayramımızın ardından, bu Ramazan Bayramı'nı özgürce ve maskesiz olarak kutlayabileceğiz. Yarından itibaren başlayan bayramda sevdiklerimizle kucaklaşabilecek, sarılabilecek ve büyüklerimizin ellerini öpebileceğiz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın da, "Bayramı bayram tadında kutlayalım, anamızın bamızın ellerini öpelim, komşumuza sarılıp, yakınlarımızı sevgiyle kucaklayalım. Ama tabii ki Kovid-19 aşılarımız tamsa bunu yapalım ve 2 yılın ardından yeniden bayramlarımızı o eski bayram günlerinin coşkusuyla yaşayalım. Bayramlarımızda tokalaşmayı, sarılmayı, el öpmeyi ve paylaşmayı gerçekten çok özledik" dedi.

TATİLCİLER YOLA ÇIKTI

Bu arada bayram tatili için dünden itibaren yollara dökülen vatandaşlar, özellikle Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde trafik yoğunluğuna yol açtı. Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'da, Ramazan Bayramı'nda 1 milyon turist beklenirken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 90'a ulaştı. Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin araç yoğunluğu dikkat çekti. Nüfusu 175 bin olan Bodrum'a bayram tatili boyunca 1 milyona yakın turistin gelmesi bekleniyor.

KİLOMETRELERCE KUYRUK

RAMAZAN Bayramı'nı Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirmek isteyen tatilciler, ilçede uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kimi noktalarda yoğunluk 4 kilometreyi buldu. Bayramdan önceki son mesai gününde Bodrum'a gelen yerli turistlerin araçları, Emin Anter Bulvarı, Kıbrıs Şehitler Caddesi ve Konacık Atatürk Bulvarı'nda uzun konvoylara dönüştü. Trafik yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda 4 kilometreye yaklaşan araç kuyruğunun olduğu, Konacık Atatürk Bulvarı, Yeni Hastane Kavşağı'nda başlayan araç kuyruğunun Konacık Kavşağı'na kadar ulaştığı görüldü. Kimi sürücülerin ise kural ihlali yaparak emniyet şeridi ve kaldırımdan ilerledikleri gözlemlendi.

SEFER SAYILARI ARTIRILDI

Bu arada, Milas-Bodrum Havalimanı'nda bayram trafiğini karşılamak üzere tüm hazırlıklar tamamlanırken, sefer sayılarının 2 katına çıkarıldığı öğrenildi. 8 Mayıs tarihine kadar iç hatlarda günlük 24 olan sefer sayısının 50'ye yükseldiği kaydedildi.

TATILI 'ZEHIR' ETMEK ISTEYENLERE GEÇIT YOK

MUĞLA Bodrum'da jandarma ekiplerinin operasyonunda bin 80 litre etil alkol ele geçirildi. Torba mahallesinde kaçak etil alkolü dorseden indirerek H.I. ile birlikte onun kullandığı araca yükleyen T.G. isimli TIR şoförü suçüstü yakalandı. Yapılan aramada, bin 80 litre etil alkol ve 2 litre el yapımı içki ele geçti. Şahıslar gözaltına alındı.Denizli'de 'Alkollü İçki Kaçakçılığı'na yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Aramalarda 285 litre kaçak şarap, 44 şişe kaçak viski bulundu. Ayrıca İstanbul'dan bayramda piyasaya sürülmek üzere Denizli'ye getirilen yüklü miktarda uyuşturucu, jandarma narkotik ekiplerinin engeline takıldı. Uyuşturucuyu kırmızı gül ile kamufle eden şüpheliler, seyir halindeki araca düzenlenen operasyonla gözaltına alındılar.

MANİSA'DA YOLCULARA MESİR MACUNU DAĞITILDI

Manisa'da trafik tedbirleri kapsamında emniyet kemeri kullanımı ile ilgili sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Süreyya Piknik Alanı Önü Polis Uygulama Noktası önünde gerçekleşen uygulamaya Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Manisa Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa Şoförler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Akhisar Bakkallar Odası Başkanı Zafer Kara katıldı. Sandıkçı araçlardakilerin bayramını kutlayarak kendilerine mesir macunu, çocuklara boyama kitabı ve düdük hediye etti.

MİDİLLİ'YE DÜN 300 TÜRK TURİST GİRİŞ YAPTI

Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk turistler Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında uzun kuyruklara neden oldu. Pandemi nedeniyle 25 ay sonra geçtiğimiz Mart ayında yeniden başlayan Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasındaki feribot seferlerine ilgi bayram tatili nedeniyle arttı. Dün yaklaşık 300 kişi Midilli Adası'na geçiş yaptı.

EDREMİT KÖRFEZİ'NDE TIKANIKLIK YAŞANIYOR

Trafikte bayram yoğunluğunun yaşandığı ilk saatlerde denetimlere katılan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Şıldak, "Sürücülerimize 'Bayramım kemerli olsun' diyoruz. Edremit girişinde, Balıkesirİzmir- Edremit üzerinden Çanakkale'ye transit akışı sağlayan bu yoğunlukta çok sayıda aracı durdurarak kendilerine bilgilendirmede bulunduk" dedi.

FATİH ŞENDİL/ADEM ÜLKER/SUAT SALGIN/CÜNEYT HASÇELİK/ SEBAHATTİN ALP