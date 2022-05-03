Bayramda kargolar açık mı? Hangi kargolar çalışıyor?

Bugün kargolar açık mı? Kargo dağıtımı yapılacak mı? soruları bayram nedeniyle araştırılıyor. Bayram öncesi sipariş verenler dağıtımın olup olmayacağını araştırıyor. Peki bugün kargolar açık mı? Bayramın ikinci günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu? İşte merak edilenler..

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle 2 - 3 - 4 Mayıs 2022 tarihlerinde olacak dolayısıyla dağıtım yapılmayacak. Dolayısıyla Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, PTT kargo ve diğer kargo şirketleri bayram sürecinde hizmet vermiyor. Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

Hizmet vermeyecek kargo firmaları arasında şunlar yer alıyor.

AGT Kargo,

UPS Kargo,

Aras Kargo,

MNG Kargo,

PTT Kargo,

Sürat Kargo,

Yurtiçi Kargo,