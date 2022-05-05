Berat Albayrak’tan örnek davranış

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu ilan ettiği maçta stadyumdaki yoğunluk nedeniyle içeri giremeyen bir engelli vatandaşı kendi locasında misafir etti.

Maç sonrası Berat Albayrak'a teşekkür için bir paylaşımda bulunan engelli izleyici Emre Vural "Hayatım boyunca hayalini kurduğum maçı kenime yer bulamadığım için az daha izleyemeyecektim. Taa ki Berat Albayrak devreye girene kadar... Bu tarihi maçta kendi locasında bizi misafir eden değerli büyüğüm Berat Albayrak'a kalpten teşekkürler" ifadesini kullandı.

BERAT ALBAYRAK VE BABASI SADIK ALBAYRAK MAÇI SAHADA İZLEDİ



Trabzonspor'un şampiyonluk maçını eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile babası Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak da stadyumdan takip etti..

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'ndan oynanan karşılaşmayı yerinde takip eden Berat Albayrak ve Sadık Albayrak'ın şampiyonluk coşkusu kameralara yansıdı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig'de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle Berat Albayrak da göz yaşlarını tutamadı.

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