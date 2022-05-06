Haberler Yaşam 'Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Hakan sonunda muratlarına erdi

Dördüncü sezonunda da Atv ekranlarında perşembe günleri izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 135. bölümü yayınlandı. Yine beğeniyle izlenen yeni bölüm #YanımdaKal etiketiyle sosyal medyanın da en çok konuşanları arasında yer aldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 135.bölümüne dair detaylar sizlerle...