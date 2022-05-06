Evlat nöbetindeki aileler HDP Genel Merkezi’ne gitti

DİYARBAKIR'DA 976 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi Ankara'daki HDP Genel Merkezi'nin önüne taşındı. Acılı aileler tepkilerini dile getirmek için HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı. HDP'li vekiller ise bunun üzerine ailelere saldırmaya kalkıştı.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, siyah çelengi parçalamaya kalkıştı. Binadan çıkan bir grup da burada bekleyen kalabalığa saldırdı. Polisin müdahale etmesinin ardından olaylar yatıştırılırken, HDP'liler tekrar binaya girdi. Gün içinde sürekli gerginliğin yaşandığı bina önünüde HDP'ye seslenen aileler, "Biz evladımızı sizden istiyoruz" dedi.

HAKKINDA HAPİS KARARI OLAN HDP'Lİ NOTERDE YAKALANDI

HAKKINDA 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şanlıurfa Ceylanpınar'ın HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'de yakayı ele verdi. Alınan bilgiye göre aynı zamanda avukat olan İsmail Arslan, Karşıyaka ilçesindeki noter şubesinde motosikletli timler tarafından yakalandı. Hakkında 7,5 yıl hapis cezası bulunan Arslan, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Buca Kırklar F tipi cezaevine gönderildi.