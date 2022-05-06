  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Cuma

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Cuma

Haftanın yeni gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 6 Mayıs Cuma günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 6 Mayıs Cuma günlük burç yorumlarınız sizlerle...

06.05.2022, 08:43 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022, 08:43

KOÇ: YARATICILIĞINIZA çok fazla güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin.
Yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın ve aceleye getirmeden toparlayın.

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Cuma

BOĞA: ALIŞKANLIKLARINIZ konusunda ısrarcı tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Tartışmalardan uzak kalın.

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Cuma

İKİZLER: İŞ yerinizdeki kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Önem vermediğiniz kişilerin sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, olayların değişik yorumlanmasına izin vermemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Cuma

YENGEÇ: AİLENİZİN tepki vermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini de almak zorundasınız. İşlerinizle ilgili yapmak istediklerinizi planlamalı ve daha sonra da duygusal yaşantınızla uğraşmalısınız.

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Cuma

ASLAN: BUGÜN elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda rahatlamak istiyorsanız farklı dallarda da çalışmalısınız.

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Cuma

BAŞAK: MANTIĞINIZIN sizi yanıltmasına izin vermemek bazen olumlu olmayabilir. Olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Araştırmaya yönelik çalışarak, ince işler peşinde koşacaksınız.

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Cuma

TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Karşı cins üzerinde çekiciliğiniz mükemmel.

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Cuma

AKREP: MADDİ sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde çok şüphecisiniz. Yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Cuma

YAY: SİZ her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Olabilecek sorunları önlemek için küçük molalar vermelisiniz.

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Cuma

OĞLAK: MADDİ konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen son sözü kendiniz söylemek için daha çok çalışıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Cuma

KOVA: KÖKLÜ düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Cuma

BALIK: MARS içselliğinizi ortaya çıkarıyor. Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA