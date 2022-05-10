Ülkeden kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'DE Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 6 kişiden 5'i tutuklandı. Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgedeki operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri H.T., İ.Y., G.U., Z.U. ve M.A. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.U, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.T., İ.Y., Z.U. ve M.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

TERÖR OPERASYONLARINDA 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

ŞIRNAK'TA, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Mayıs tarihleri arasında PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 7'si PKK/KCK, 1'i FETÖ/PDY şüphelisi, 8 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DEAŞ'IN 'KARADUL' LAKAPLI KADIN ÜYELERİ YAKALANDI

MERSİN polisi, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonunda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin içerisinde örgütün 'Karadul' olarak isimlendirdiği canlı bomba 2 kadının da olduğu, eylem için kente geldikleri ortaya çıktı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ekiplerin, hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişiyi daha yakalama çalışmaları devam ediyor.

VAN'DA PKK/KCK ÜYELERİNE ÖZEL HAREKATTAN OPERASYON

VAN'DA, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 2 PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.