  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde ne olacak?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde ne olacak?

Atv ekranlarında perşembe günleri izleyicisiyle buluşan, dördüncü sezonunda da ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 136. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 136. bölümünde neler yaşanacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 136. bölümüne dair detaylar...

11.05.2022, 13:44 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022, 13:45

'Bir Zamanlar Çukurova' 12 Mayıs Perşembe akşamı 20.00'de 136'ıncı bölümüyle Atv ekranında olacak.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde ne olacak?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' büyük finale doğru adım adım ilerlerken, yine heyecan dorukta!

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde ne olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çolak'ın işçileri arasındaki huzursuzluğu fark eden Züleyha olaya müdahale etmek isterken Çolak'ın kadın işçilerden birini tokatladığını görünce çılgınca döner. Kadın işçilerin de erkeklerle aynı yevmiyeyi alması için sesini yükselten Züleyha, Çolak'ın tepkisini çeker.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde ne olacak?

Kadınların eşit haklara kavuşması için mücadeleye karar veren Züleyha, Fikret'in de yardımıyla bir destek sandığı kurar. Çolak tarlalarında çalışacak işçi bulamayınca ortam iyice gerilir.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde ne olacak?

Hakan ise Züleyha'nın içinde bulunduğu çok daha büyük bir tehlikenin farkındadır.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde ne olacak?

Züleyha'nın gizemli bir katilin hedefinde olduğunu öğrenen Hakan, Abdülkadir'le birlikte Züleyha ve çocukları korumak üzere harekete geçer.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde ne olacak?

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe 20.00'de Atv'de.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA