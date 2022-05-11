Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde ne olacak?

Atv ekranlarında perşembe günleri izleyicisiyle buluşan, dördüncü sezonunda da ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 136. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 136. bölümünde neler yaşanacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 136. bölümüne dair detaylar...