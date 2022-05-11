Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde ne olacak?

'Bir Zamanlar Çukurova' 12 Mayıs Perşembe akşamı 20.00'de 136'ıncı bölümüyle Atv ekranında olacak.
Atv ekranlarında perşembe günleri izleyicisiyle buluşan, dördüncü sezonunda da ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 136. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 136. bölümünde neler yaşanacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 136. bölümüne dair detaylar...
'Bir Zamanlar Çukurova' 12 Mayıs Perşembe akşamı 20.00'de 136'ıncı bölümüyle Atv ekranında olacak.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' büyük finale doğru adım adım ilerlerken, yine heyecan dorukta!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çolak'ın işçileri arasındaki huzursuzluğu fark eden Züleyha olaya müdahale etmek isterken Çolak'ın kadın işçilerden birini tokatladığını görünce çılgınca döner. Kadın işçilerin de erkeklerle aynı yevmiyeyi alması için sesini yükselten Züleyha, Çolak'ın tepkisini çeker.
Kadınların eşit haklara kavuşması için mücadeleye karar veren Züleyha, Fikret'in de yardımıyla bir destek sandığı kurar. Çolak tarlalarında çalışacak işçi bulamayınca ortam iyice gerilir.
Hakan ise Züleyha'nın içinde bulunduğu çok daha büyük bir tehlikenin farkındadır.
Züleyha'nın gizemli bir katilin hedefinde olduğunu öğrenen Hakan, Abdülkadir'le birlikte Züleyha ve çocukları korumak üzere harekete geçer.
'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe 20.00'de Atv'de.