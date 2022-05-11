  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam ‘Yiğitlerimiz teröristleri incitmeye devam edecek’

‘Yiğitlerimiz teröristleri incitmeye devam edecek’

11.5.2022

‘Yiğitlerimiz teröristleri incitmeye devam edecek’
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) İsviçre'nin Basel kentinde 23 Nisan etkinliklerine saldırıda bulunan terör örgütü PKK yandaşlarıyla ilgili paylaşım yaptı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma "Kimse endişelenmesin! Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!" ifadeleri kaydedildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA