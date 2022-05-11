‘Yiğitlerimiz teröristleri incitmeye devam edecek’

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) İsviçre'nin Basel kentinde 23 Nisan etkinliklerine saldırıda bulunan terör örgütü PKK yandaşlarıyla ilgili paylaşım yaptı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma "Kimse endişelenmesin! Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!" ifadeleri kaydedildi.

DİĞER