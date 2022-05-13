DGS başvuru kılavuzu yayımlandı! DGS başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM DGS tarihi...

ÖSYM merakla beklenen DGS başvuru kılavuzunu yayınladı. DGS sınav ücreti ve başvuru detayları sınava katılacak olan öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki DGS sınav ücreti ne kadar? DGS sınavı ne zaman? Başvurular nereden ve ne zaman yapılacak? İşte DGS'ye dair tüm detaylar...

DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS), 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 13 – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU SÜRESİ : 13-23 Mayıs 2022 (Ücret ödeme için son gün 24 Mayıs 2022)

SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 03 Temmuz 2022, 10.15, 135 dakika

SINAV ÜCRETİ : 190,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 31 Mayıs 2022 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecektir.